Хостинг для 1С-Битрикс

Надежный хостинг для вашего сайта

Дисковое пространство, ГБ
${ tarifs.HOSTING.tarifs[427].addons.quota.min / 1024 } ГБ
${ tarifs.HOSTING.tarifs[427].addons.quota.max / 1024 } ГБ
${ tarifs.HOSTING.tarifs[427].addons.quota.values.value / 1024 } ГБ
${ addon_value.comment }
${ addon_value.min }
${ addon_value.max }
${ addon_value.values.value }
Срок оплаты
  • ${ (!isNil(tarifs.HOSTING.discounts[months]) && tarifs.HOSTING.discounts[months] > 0) ? Math.round( ( ( (tarifs.HOSTING.tarifs[427].values.price + tarifs.HOSTING.tarifs[427].values.price_addons) - ( ( (tarifs.HOSTING.tarifs[427].values.price + tarifs.HOSTING.tarifs[427].values.price_addons) / 100 ) * tarifs.HOSTING.discounts[months] ) ) * months ) * 100 ) / 100 : Math.round( ( (tarifs.HOSTING.tarifs[427].values.price + tarifs.HOSTING.tarifs[427].values.price_addons) * months ) * 100 ) / 100 }
    -${ tarifs.HOSTING.discounts[months] }% экономия ${ Math.round( ( ( ( (tarifs.HOSTING.tarifs[427].values.price + tarifs.HOSTING.tarifs[427].values.price_addons) / 100 ) * tarifs.HOSTING.discounts[months] ) * months ) * 100 ) / 100 }
  • Диск ${ tarifs.HOSTING.tarifs[427].addons.quota.values.value / 1024 } ГБ
  • Неограниченное количество сайтов
  • Бесплатный Anti-DDoS
${ (!isNil(tarifs.HOSTING.discounts[tarifs.HOSTING.tarifs[427].values.periode])) ? Math.round( ( (tarifs.HOSTING.tarifs[427].values.price + tarifs.HOSTING.tarifs[427].values.price_addons) - ( ( (tarifs.HOSTING.tarifs[427].values.price + tarifs.HOSTING.tarifs[427].values.price_addons) / 100 ) * tarifs.HOSTING.discounts[tarifs.HOSTING.tarifs[427].values.periode] ) ) * 100 ) / 100 : tarifs.HOSTING.tarifs[427].values.price + tarifs.HOSTING.tarifs[427].values.price_addons } / месяц
${ (!isNil(tarifs.HOSTING.discounts[tarifs.HOSTING.tarifs[427].values.periode])) ? Math.round( ( ( (tarifs.HOSTING.tarifs[427].values.price + tarifs.HOSTING.tarifs[427].values.price_addons) - ( ( (tarifs.HOSTING.tarifs[427].values.price + tarifs.HOSTING.tarifs[427].values.price_addons) / 100 ) * tarifs.HOSTING.discounts[tarifs.HOSTING.tarifs[427].values.periode] ) ) * tarifs.HOSTING.tarifs[427].values.periode ) * 100 ) / 100 : Math.round( ( (tarifs.HOSTING.tarifs[427].values.price + tarifs.HOSTING.tarifs[427].values.price_addons) * tarifs.HOSTING.tarifs[427].values.periode ) * 100 ) / 100 } за ${ tarifs.HOSTING.tarifs[427].values.periode } мес.
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Бесплатный хостинг на 30 дней
для 1С-Битрикс

Представляем вам специальный тариф хостинга для запуска сайтов на 1С-Битрикс. Хотите оценить, как ваш сайт будет работать на нем?

Вы можете бесплатно попробовать этот тариф в течение 30 дней. Убедитесь, что Вебхост — это надежный хостинг.

  • быстрые SSD накопители
  • без ограничений по количеству сайтов
  • бесплатный anti-DDoS
  • бесплатный перенос
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Тариф для хостинга 1C-Битрикс включает в себя

Неограниченно

  • + Доменные указатели
  • + Поддомены
  • + FTP-аккаунты
  • + Бесплатный SSL Let's Encrypt
  • + Трафик
  • + Почтовые ящики
  • + Базы данных
  • + Сборщик почты (catch-all)
  • + Ежедневный Backup
  • + SSH-доступ
  • + Перенаправление почты
  • + Почтовый автоответчик
  • + Управление DNS
  • + Поддержка .htaccess
  • + Поддержка SSL
  • + Планировщик задач
  • + Конструктор сайтов
Дополнительные услуги
Выделенный IP-адрес – 100 / мес.
Расценки дополнительных ресурсов для тарифа 1С-Битрикс:
  • CPU +50%: +300 к тарифу
  • PIDS +50%: +300 к тарифу
  • MEM +1%: +300 к тарифу
  • SDD +10 000 Mb: +600 к тарифу
  • FILES +200 000: +300 к тарифу

Преимущества Битрикс

Богатый функционал

Стандартные компоненты “Битрикса” имеют массу возможностей и настраиваются в визуальном режиме. Недостающие компоненты можно приобрести на портале 1С-Битрикс Marketplace.

Безопасность

Сайты на «Битриксе» устойчивы к взлому за счет встроенной «Проактивной защите». Система регулярно получает обновления с появлением новых внешних угроз.

Интеграция с 1С

Можно синхронизировать интернет-магазин на базе “Битрикса” с системной 1С Управление торговлей.

Техническая поддержка

1С-Битрикс - коммерческий продукт, поэтому вы можете рассчитывать на квалифицированную помощь специалистов компании-разработчика.

Панель управления ISPmanager

Вне зависимости от используемого тарифа, вы получите доступ к установленной у нас панели управления ISPmanager. Ее преимущество в простоте, удобстве и интуитивности, а также в высокой скорости работы и функциональности.

Бесплатный перенос сайта!

Бесплатный перенос до 10-ти сайтов. Для переноса достаточно написать нам запрос через лицевой счет биллинг панели.

Преимущества нашего хостинга

Адаптирован для
CMS 1С-Битрикс

Бесплатное
резервное
копирование

Эффективная
поддержка
24/7

Простая
установка
1С-Битрикс

Бесплатный
SSL
сертификат

Базовая защита
от DDoS-атак

Частые вопросы

Сертифицирован ли хостинг специалистами Битрикс?

Да, мы являемся сертифицированным хостинг-провайдером. Для получения статуса прошли проверку, которую проводят специалисты Битрикса.

Это значит, что хостинг стабильно обеспечивает высокую производительность проектов, разработанных на платформе «1С-Битрикс».

Включает ли в себя хостинг лицензию на CMS?

Нет, лицензию на CMS надо приобретать отдельно.

Обратите внимание на наше выгодное предложение на покупку CMS. Покупая лицензию у нас, вы получаете бонусные баллы, которые можно потратить на покупку наших услуг.

Предоставляется ли тестовый период?

Вы можете бесплатно попробовать этот тариф в течение 30 дней. Убедитесь, что Вебхост - это надежный хостинг для 1C-Битрикс.

Для тестирования поставьте галочку напротив надписи “Попробуйте бесплатно” при заказе.

Надежный хостинг для 1C-Битрикс

Используя наш хостинг, вы повышаете эффективность своего сайта, который создан на базе «1C-Битрикс». Особая конфигурация и расширенный объем дискового пространства повышают скорость и качество работы интернет-ресурса. Предлагаются разные варианты тарифов, из которых вы можете выбрать отвечающие вашим потребностям.

«1C-Битрикс» разработана, чтобы управлять сайтами различных видов – магазинами, визитками, порталами, сообществами. Сегодня эта система – одна из наиболее популярных среди пользователей в России.

Лучшие показатели

Согласно данным независимых исследований, 1C-Битрикс демонстрирует высокие параметры при работе в условиях большой нагрузки. Так, с помощью версии «Бизнес» можно обрабатывать до 779 991 сессий в пределах суток. Число просмотров за то же время достигает 14 781 832. А количество завершенных заказов увеличивается до 29 635. Версия «Управление сайтом» обеспечивает быструю работу с посетителями в виртуальном хостинге.

За счет применения системы проактивной защиты ваш сайт будет надежно защищен от действий злоумышленников.

Широкие возможности

Сайты, которые работают на базе «1C-Битрикс», демонстрируют ряд важных параметров. Они безопасны: используется система проактивной защиты. Они надежны: могут работать при сверхвысоких нагрузках. И стабильны.

Гибкие конфигурации дают возможность строить на базе системы любые интернет-ресурсы. Для анализа конверсии используется функция «Пульс конверсии».

Существенный плюс состоит в том, что для редактирования таких сайтов не нужно быть специалистом в области программирования. Они легко настраиваются с помощью мастера настройки, а также быстро интегрируются с «1С».


Bitrix хостинг


1С-Битрикс — CMS с широким функционалом позволяющий создать сайт любой сложности. Есть много готовых различных дополнений, модулей, дизайнов.

ООО «Вебхост» является сертифицированным партнером Битрикс. Наша компания прошла тестирование с наивысшими результатами.
Вы можете приобрести лицензию через нас и получить бонусы. Тарифы на лицензию указаны на странице Битрикс.

Допустимая нагрузка на сервер

Bitrix хостинг.


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