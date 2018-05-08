Хостинг для 1С-Битрикс

Представляем вам специальный тариф хостинга для запуска сайтов на 1С-Битрикс. Хотите оценить, как ваш сайт будет работать на нем?
Вы можете бесплатно попробовать этот тариф в течение 30 дней. Убедитесь, что Вебхост — это надежный хостинг.
Стандартные компоненты “Битрикса” имеют массу возможностей и настраиваются в визуальном режиме. Недостающие компоненты можно приобрести на портале 1С-Битрикс Marketplace.
Сайты на «Битриксе» устойчивы к взлому за счет встроенной «Проактивной защите». Система регулярно получает обновления с появлением новых внешних угроз.
Можно синхронизировать интернет-магазин на базе “Битрикса” с системной 1С Управление торговлей.
1С-Битрикс - коммерческий продукт, поэтому вы можете рассчитывать на квалифицированную помощь специалистов компании-разработчика.
Вне зависимости от используемого тарифа, вы получите доступ к установленной у нас панели управления ISPmanager. Ее преимущество в простоте, удобстве и интуитивности, а также в высокой скорости работы и функциональности.
Бесплатный перенос до 10-ти сайтов. Для переноса достаточно написать нам запрос через лицевой счет биллинг панели.
Адаптирован для
CMS 1С-Битрикс
Бесплатное
резервное
копирование
Эффективная
поддержка
24/7
Простая
установка
1С-Битрикс
Бесплатный
SSL
сертификат
Базовая защита
от DDoS-атак
Да, мы являемся сертифицированным хостинг-провайдером. Для получения статуса прошли проверку, которую проводят специалисты Битрикса.
Это значит, что хостинг стабильно обеспечивает высокую производительность проектов, разработанных на платформе «1С-Битрикс».
Нет, лицензию на CMS надо приобретать отдельно.
Обратите внимание на наше выгодное предложение на покупку CMS. Покупая лицензию у нас, вы получаете бонусные баллы, которые можно потратить на покупку наших услуг.
Вы можете бесплатно попробовать этот тариф в течение 30 дней. Убедитесь, что Вебхост - это надежный хостинг для 1C-Битрикс.
Для тестирования поставьте галочку напротив надписи “Попробуйте бесплатно” при заказе.
Используя наш хостинг, вы повышаете эффективность своего сайта, который создан на базе «1C-Битрикс». Особая конфигурация и расширенный объем дискового пространства повышают скорость и качество работы интернет-ресурса. Предлагаются разные варианты тарифов, из которых вы можете выбрать отвечающие вашим потребностям.
«1C-Битрикс» разработана, чтобы управлять сайтами различных видов – магазинами, визитками, порталами, сообществами. Сегодня эта система – одна из наиболее популярных среди пользователей в России.
Согласно данным независимых исследований, 1C-Битрикс демонстрирует высокие параметры при работе в условиях большой нагрузки. Так, с помощью версии «Бизнес» можно обрабатывать до 779 991 сессий в пределах суток. Число просмотров за то же время достигает 14 781 832. А количество завершенных заказов увеличивается до 29 635. Версия «Управление сайтом» обеспечивает быструю работу с посетителями в виртуальном хостинге.
За счет применения системы проактивной защиты ваш сайт будет надежно защищен от действий злоумышленников.
Сайты, которые работают на базе «1C-Битрикс», демонстрируют ряд важных параметров. Они безопасны: используется система проактивной защиты. Они надежны: могут работать при сверхвысоких нагрузках. И стабильны.
Гибкие конфигурации дают возможность строить на базе системы любые интернет-ресурсы. Для анализа конверсии используется функция «Пульс конверсии».
Существенный плюс состоит в том, что для редактирования таких сайтов не нужно быть специалистом в области программирования. Они легко настраиваются с помощью мастера настройки, а также быстро интегрируются с «1С».
1С-Битрикс — CMS с широким функционалом позволяющий создать сайт любой сложности. Есть много готовых различных дополнений, модулей, дизайнов.
ООО «Вебхост» является сертифицированным партнером Битрикс. Наша компания прошла тестирование с наивысшими результатами.
Вы можете приобрести лицензию через нас и получить бонусы. Тарифы на лицензию указаны на странице Битрикс.